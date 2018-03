Umicore : - Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Umicore convoque ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 26 avril 2018

à 17:00 au siège social à Bruxelles. Celle-ci sera suivie d'une assemblée générale extraordinaire.

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour de plus amples informations concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote de ces assemblées générales:

http://www.umicore.com/en/investors/shareholder-meetings/

Pour tout complément d'information

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

