Umicore publie son rapport intégré 2017 : 'Réaliser notre stratégie'

« En 2017, nous avons avancé à pas de géant vers les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans le cadre de la stratégie Horizon 2020. Nous avons accéléré les investissements permettant notre croissance dans les matériaux pour batteries rechargeables, simplifié le portefeuille des activités et encore progressé en termes de performance environnementale et d'approvisionnement durable. Le tout accompagné de résultats record. »

Marc Grynberg, CEO d'Umicore

Umicore - le groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage - publie aujourd'hui sont Rapport annuel 2017. Ce rapport offre une vue intégrée des progrès par rapport aux objectifs Horizon 2020 qui visent à faire d'Umicore un leader incontestable dans le recyclage et les matériaux destinés à la mobilité propre, tout en doublant les bénéfices de l'entreprise, et en assurant le rééquilibrage de son portefeuille pour transformer notre leadership en développement durable en un avantage concurrentiel plus important.

Umicore a continué de se focaliser sur les éléments les plus importants qui contribuent à sa prospérité et a cherché à donner un aperçu encore plus complet de son modèle d'entreprise, de la manière dont elle crée de la valeur et gère les impacts à travers la chaîne de valeur. Umicore utilise le cadre de reporting GRI. Elle montre aussi comment ses objectifs Horizon 2020 contribuent aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d'Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de € 12,3 milliards (revenus de € 2,9 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 9.700 personnes.

