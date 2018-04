REPETE : Le premier trimestre d'Unibail-Rodamco tiré par les bureaux et les centres commerciaux

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco (UL.FR) a fait part lundi d'une hausse de 1,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tiré par la vive hausse des loyers de son pôle bureaux et par la progression des centres commerciaux.

Tandis que le groupe franco-néerlandais a franchi au cours du premier trimestre de nouveaux jalons règlementaires dans le cadre du rachat de l'australien Westfield pour une valeur d'entreprise d'environ 21 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a atteint 535,7 millions d'euros sur la période. Les revenus locatifs bruts (RLB) du pôle centres commerciaux ont crû de 4,2% à 375,9 millions d'euros, tirés par la croissance des loyers à périmètre constant et les livraisons de projets intervenus au trimestre précédent, mais en partie contrebalancée par l'impact des cessions de centres commerciaux non stratégiques en France (Channel Outlet Store et L'Usine Roubaix) et dans les pays nordiques. Les RLB du pôle bureaux ont bondi de 6,6% à 39,1 millions d'euros, traduisant une augmentation de 8,2% des loyers perçus en France, compensé en partie par la cession de So Ouest Plaza.

Du fait du calendrier de certains salons biennaux et de la fermeture de l'hôtel Pullman Montparnasse pour rénovation, les RLB du pôle congrès & exposition ont décliné de 10,2% à 57,6 millions d'euros.

Le groupe, qui compte finaliser au deuxième trimestre cette opération amicale donnant naissance au premier opérateur mondial de centres commerciaux dits de destination (à forte attractivité), réunira ses actionnaires en assemblée générale le 17 mai en vue d'obtenir leur approbation à cette opération. Les porteurs de titres Westfield se réuniront quant à eux le 24 mai.

