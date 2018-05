UNIBAIL-RODAMCO SE : Admission d'Unibail-Rodamco à la cotation sur le marché ASX

Paris, Amsterdam, 16 mai 2018

Communiqué de Presse

Admission d'Unibail-Rodamco à la cotation sur le marché ASX

Unibail-Rodamco SE (« Unibail-Rodamco ») annonce avoir obtenu l'autorisation de l'Australian Securities Exchange (« ASX ») en vue de son admission sur la liste officielle du marché ASX en tant que Foreign Exempt Listing. La cotation devrait débuter le 31 mai 2018.

La cotation ASX permettra aux nouvelles actions jumelées, composées d'une action Unibail-Rodamco et d'une action WFD Unibail-Rodamco N.V., d'être négociées sur le marché ASX sous forme de CHESS Depositary Interests (« CDIs »)(1), sous le symbole URW. Les CDIs seront émis par Unibail-Rodamco dans le cadre de l'acquisition de Westfield Corporation.

La cotation est soumise à la réalisation de certaines conditions, y compris l'approbation des résolutions relatives à l'Opération Westfield par l'Assemblée Générale d'Unibail-Rodamco et les Scheme Meetings de Westfield.

Pour accéder aux dernières informations sur l'acquisition de Westfield, veuillez consulter la section Acquisition Westfield sur le site d'Unibail-Rodamco : https://www.unibail-rodamco.com/fr-fr/investors/westfield-transaction

Notes:

20 CDIs représenteront collectivement une participation bénéficiaire dans 1 action jumelée Unibail-Rodamco, composée d'une action ordinaire Unibail-Rodamco et d'une action WFD Unibail-Rodamco N.V. de classe A, qui seront négociées en tant que titre unique.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Maarten Otte

D : + 33 1 76 77 58 02

maarten.otte@unibail-rodamco.com

Relations presse

Nathalie Feld

D : +33 1 76 77 57 94

nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté d'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 Md€ au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres de shopping des villes majeures d'Europe, les grands bureaux et les centres de congrès-expositions en région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y divertir. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social est reconnu par son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour de plus amples informations, consultez : www.unibail-rodamco.com





