UNIBAIL-RODAMCO SE :Convocation des Assemblées Générales des porteurs d'ORNANE 2014 et d'ORNANE 2015 le 20 avril 2018 et mise à disposition des documents préparatoires

UNIBAIL-RODAMCO

Paris, Amsterdam, le 4 avril 2018

Communiqué de presse

Convocation des Assemblées Générales des porteurs d'ORNANE 2014 et d'ORNANE 2015 le 20 avril 2018 et mise à disposition des documents préparatoires

Les Assemblées Générales des porteurs d'ORNANE 2014 et des porteurs d'ORNANE 2015 (ensemble, les « ORNANE »), appelées notamment à autoriser la mise en oeuvre du rapprochement d'Unibail-Rodamco SE (« Unibail-Rodamco ») et de Westfield Corporation par l'acquisition de Westfield Corporation par Unibail-Rodamco (l' « Opération ») et la modification corrélative du paragraphe 4.11 de la section 4 « Information sur les valeurs mobilières devant être offertes et admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris » des notes d'opération se réuniront le vendredi 20 avril 2018 au 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS.

L'Assemblée Générale des porteurs d'ORNANE 2014 se réunira à 10h et l'Assemblée Générale des porteurs d'ORNANE 2015 se réunira à 10h30.

L'avis de convocation aux Assemblées Générales des porteurs d'ORNANE comportant l'ordre du jour et l'ensemble des projets de résolutions a été publié le 4 avril 2018 au BALO n° 41.

Si l'ensemble des résolutions proposées aux porteurs d'ORNANE 2014, et/ou aux porteurs d'ORNANE 2015, est adopté, Unibail-Rodamco versera une prime d'acceptation à chaque porteur d'ORNANE 2014, et/ou à chaque porteur d'ORNANE 2015, sous réserve de la réalisation de l'Opération. Les porteurs d'ORNANE sont invités à consulter l'avis de convocation afin de prendre connaissance du détail des conditions d'octroi de cette prime d'acceptation.

Les documents préparatoires suivants sont mis à disposition des porteurs d'ORNANE :

· l'avis de convocation, comportant le formulaire de participation, le formulaire de demande d'informations et le formulaire d'attestation d'inscription en compte ;

· le rapport du directoire d'Unibail-Rodamco aux porteurs d'ORNANE ; et

· le prospectus relatif à l'admission aux négociations des Actions Jumelées sur les marchés réglementés d'Euronext Paris et d'Euronext Amsterdam approuvé le 28 mars 2018 par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), sous le visa n°18-102, et par l'Autoriteit Financiële Markten aux Pays-Bas.

Les documents préparatoires seront tenus à la disposition des porteurs d'ORNANE ou transmis sans frais sur simple demande écrite adressée au siège social d'Unibail-Rodamco - 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris (France) et/ou à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9 (France). Ils pourront aussi être consultés sur le site internet d'Unibail-Rodamco : www.unibail-rodamco.com.

Les porteurs d'ORNANE sont invités à contacter (i) CACEIS Corporate Trust (l' « Agent Centralisateur ») pour toute question relative aux modalités de participation aux Assemblées Générales et (ii) les Coordinateurs de la Consultation pour toute question relative aux résolutions proposées.

L'Agent Centralisateur5

Caceis Corporate Trust

Assemblées Générales

14, rue Rouget de Lisle

92862 Issy les Moulineaux Cedex

Mail : ct-assemblees@caceis.com

Tel : 01 57 78 32 32

Les Coordinateurs de la Consultation

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, place des Etats-Unis

CS 70052

92547 Montrouge Cedex

Mail : equity_syndicate@ca-cib.com

Tel : 01 41 89 78 04

Deutsche Bank AG, Filiale London

Winchester House

1 Great Winchester Street

EC2N 2DB London

United Kingdom

Mail : jonathan.murray@db.com

Tel : +44(20)754-73160

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Maarten Otte

+33 1 76 77 58 02

Maarten.otte@unibail-rodamco.com

Relations presse

Nathalie Feld

+33 1 53 43 57 94

nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier Groupe coté d'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays en Europe continentale et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 Md€ au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres de shopping des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès & expositions dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement, social et environnemental durable a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com



Obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises pour un montant de 499.999.856,94 € le 25 juin 2014 et venant à échéance le 1er juillet 2021 (ISIN : FR0011521673). Obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises pour un montant de 499.999.923,94 € le 15 avril 2015 et venant à échéance le 1er janvier 2022 (ISIN : FR0012658094). La note d'opération des ORNANE 2014 ayant reçu le visa n°14-296 en date du 17 juin 2014 de l'AMF et la note d'opération des ORNANE 2015 ayant reçu le visa n°15-144 en date du 8 avril 2015 de l'AMF. Telles que définies dans le prospectus. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank et l'Agent Centralisateur n'expriment aucune opinion et n'émettent aucune recommandation quant à l'opportunité des résolutions ou aucune opinion quant à l'intérêt qu'auraient les porteurs d'ORNANE à voter pour ou contre ces résolutions. Les porteurs d'ORNANE sont invités à examiner attentivement l'information qui est contenue dans ce communiqué, de consulter leur propre conseil juridique, comptable, fiscal et financier et de prendre leur décision de façon indépendante en se basant sur les informations communiquées dans le cadre des Assemblées Générales.





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UNIBAIL-RODAMCO SE via Globenewswire