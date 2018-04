UNIBAIL-RODAMCO SE : Unibail-Rodamco annonce le prix de son offre initiale de titres hybrides destinés à financer une part de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield

Paris, Amsterdam, le 17 avril 2018

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco annonce le prix de son offre initiale de titres hybrides destinés à financer une part de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield

Unibail-Rodamco a effectué la semaine dernière un roadshow en Europe qui a permis d'échanger avec plus de 50 investisseurs. Hier, le Groupe a émis une transaction hybride double tranche de 2,0 Mds€ :

1 250 M€ d'hybride perpétuel Non Call 5,5 ans avec un coupon à 2,125 % ;

750 M€ d'hybride perpétuel Non Call 8 ans avec un coupon à 2,875 %.

Le carnet d'ordres combiné s'est élevé à 6,8 Mds€, soit le plus élevé en 2018 pour une émission hybride libellée en euros.

Cette transaction est la première émission publique de titres hybrides par un REIT européen.

Elle marque également le retour d'Unibail-Rodamco sur les marchés des capitaux depuis l'annonce de l'acquisition de Westfield en décembre 2017.

Le produit de cette transaction est destiné à financer une part de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield et réduira le crédit-relais d'Unibail-Rodamco.

Les titres hybrides ont été notés Baa1 par Moody's et BBB+ par S&P.

Unibail-Rodamco est noté A2 (stable) / A (stable) / A (négatif) respectivement par Moody's, S&P et Fitch.

Pour accéder aux dernières informations sur l'acquisition de Westfield, dont la présentation aux investisseurs du 16 avril 2018, veuillez consulter la section Acquisition Westfield sur le site internet d'Unibail-Rodamco : www.unibail-rodamco.fr





Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Maarten Otte

D : + 33 1 76 77 58 02

maarten.otte@unibail-rodamco.com

Relations presse

Nathalie Feld

D : +33 1 53 43 57 94

nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté d'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 Md€ au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres de shopping des villes majeures d'Europe, les grands bureaux et les centres de congrès-expositions en région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y divertir. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social est reconnu par son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour de plus amples informations, consultez : www.unibail-rodamco.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UNIBAIL-RODAMCO SE via Globenewswire