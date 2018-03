UNIBAIL-RODAMCO SE : ajustement des droits des porteurs d'ORNANE 2014 à compter du 29 mars 2018

UNIBAIL-RODAMCO

Paris, Amsterdam, le 28 mars 2018

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco SE annonce l'ajustement des droits des porteurs d'ORNANE 2014 à compter du 29 mars 2018

A la suite de la mise en paiement le 29 mars 2018 d'un acompte sur dividende de 5,40 € par action, les droits des porteurs d'ORNANE seront ajustés à compter du 29 mars 2018 comme suit :

ORNANE 2014 - [code ISIN FR0011521673] : (Article 4.16.7(a)(11) de la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 17 juin 2014 sous le numéro 14-296) : le nouveau Taux de Conversion est 1,13.

Conformément aux stipulations contractuelles, le nouveau Taux de Conversion a été calculé d'après la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés de l'action Unibail-Rodamco sur Euronext des trois dernières séances de bourse qui précèdent la date de détachement du coupon (soit les 22, 23 et 26 mars 2018).

Pour rappel, le Taux de Conversion des ORNANE 2015 (code ISIN FR0012658094, note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2015 sous le numéro 15-144) reste inchangé à 1,00.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Maarten Otte

+33 1 76 77 58 02

maarten.otte@unibail-rodamco.com

Relations presse

Nathalie Feld

+33 1 53 43 57 94

nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier Groupe coté d'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays en Europe continentale et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 Md€ au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres de shopping des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès & expositions dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement, social et environnemental durable a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com





