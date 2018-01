UNIBAIL-RODAMCO et WESTFIELD : Avis favorable à l'unanimité des comités d'entreprise d'Unibail-Rodamco sur le projet d'acquisition de Westfield

UNIBAIL-RODAMCO et WESTFIELD

Paris, Amsterdam, Sydney, le 18 janvier 2018

Communiqué de presse

Avis favorable à l'unanimité des comités d'entreprise d'Unibail-Rodamco sur le projet d'acquisition de Westfield

Conformément à l'annonce du 12 décembre 2017 portant sur l'accord relatif à l'acquisition de Westfield Corporation par Unibail-Rodamco SE, les Groupes annoncent qu'Unibail-Rodamco a reçu un avis favorable à l'unanimité de ses comités d'entreprise, conformément à l'article 2 de l'Implementation Agreement du 12 décembre 2017.

L'Opération reste soumise aux conditions stipulées dans l'Implementation Agreement.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Unibail-Rodamco: Westfield Corporation:

Relations Investisseurs Relations Investisseurs

Paul Douay Josh Itzkowic

+33 1 76 77 58 02 +61 293587011

paul.douay@unibail-rodamco.com JItzkowic@westfield.com

Relations presse Relations presse

Caroline Bruel Anita Sulentic

+33 1 53 43 57 94 + 61 404 045 049 // D: +61 2 9358 7997

caroline.bruel@unibail-rodamco.com asulentic@westfield.com

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 42,5 milliards d'euros au 30 juin 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com

À propos de Westfield

Westflied Corporation (Code ASX : WFD) est un groupe de centres commerciaux intégré verticalement, menant des activités de détention, de création, de design, de construction, de gestion de fonds et d'actifs, de gestion immobilière, de location et de commercialisation et employant environ 2 000 personnes dans le monde. Westfield Corporation détient des participations dans 35 centres de shopping aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, comprenant environ 6 400 points de vente et des actifs sous gestion d'une valeur total de 32 MdUS$ .

Westfield crée et exploite des actifs « flagship » qui offrent une expérience distinctive aux clients, aux enseignes et aux marques dans les marchés majeurs. Le succès de Westfield repose sur sa capacité à évoluer en permanence et à anticiper les nouvelles tendances de la vente au détail. Westfield a entrepris des investissements stratégiques dans sa plateforme numérique mondiale et dans ses centres de shopping de destination situés dans les capitales mondiales de la technologie, de la finance ou encore de la mode, telles que New York, Los Angeles, San Francisco ou encore Milan. La stratégie de Westfield est de constituer un portefeuille mondial regroupant les centres commerciaux les plus performants de qualité supérieure, optimisant leur valeur grâce à un développement continu et une gestion d'actifs soutenue.

Westfield est cotée à l'Australian Stock Exchange avec une capitalisation boursière de 13,5US$. Son titre fait partie de l'ASX 20.

Pour plus d'informations, consultez www.westfieldcorp.com





