UNIBAIL RODAMCO : fait une mise au point à propos de Westfield après des articles de presse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite de commentaires parus dans la presse relatifs à son offre portant sur l'acquisition de Westfield Corporation, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a demandé à Unibail-Rodamco de clarifier sa position sur les termes de la transaction. Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux souhaite donc rappeler qu'il considère que le prix de son offre est complet et juste. Unibail-Rodamco n'a aucune intention de modifier les termes de cette offre et ne voit pas de raison pour laquelle il le ferait à l'avenir, mais s'en réserve bien sûr le droit.Il ajoute que son offre continue d'avoir le soutien total du Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco, du Conseil d'administration de Westfield et de la famille Lowy.