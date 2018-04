UNIBAIL-RODAMCO : l'acquisition de Westfield approuvée à plus de 99 % par les porteurs d'Ornane

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unibail-Rodamco a annoncé que l'acquisition de Westfield Corporation a été approuvée à plus de 99 % par les porteurs d'Ornane 2014 et 2015. Chaque porteur d'Ornane aura droit au versement de la prime d'acceptation concernée, qu'il ait ou non voté en faveur des résolutions, sous réserve de la réalisation de l'opération dans les conditions prévues dans l'avis de convocation publié le 4 avril 2018.Conformément à cet avis, le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux versera ainsi, en numéraire, à chaque porteur d'Ornane 2014, une prime d'acceptation de 0,25 % du montant nominal total des Ornane 2014 détenues par ce porteur, et à chaque porteur d'Ornane 2015, une prime d'acceptation de 3% du montant nominal total des Ornane 2015 détenues par ce porteur.Le droit des porteurs d'Ornane de recevoir la prime d'acceptation concernée dépendra de leur inscription dans les comptes-titres tenus par un intermédiaire habilité en leur nom le 18 avril 2018, à 00h00 (zéro heure) heure de Paris.Le paiement des primes d'acceptation interviendra après la réalisation de l'opération.En conséquence, les Ornane 2014 et 2015 demeureront en circulation après la finalisation de l'opération.