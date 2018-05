UNIBAIL-RODAMCO : le solde du dividende sera payé le 30 mai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Assemblée générale annuelle d'Unibail-Rodamco a approuvé un dividende de 10,80 euros par action au titre de l'exercice 2017. Un acompte de 5,40 euros par action a été versé le 29 mars 2018 et le solde de 5,40 euros par action sera versé le 30 mai 2018. Conformément aux termes de l'émission, chaque ORA (obligation remboursable en actions) détenue donnera droit à un solde de coupon de 6,75 euros mis en paiement le 30 mai 2018Par ailleurs, dans le cadre de l'acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco, ses actionnaires recevront un nombre maximum de 100 598 795 actions de catégorie A de sa filiale WFD Unibail-Rodamco, à raison d'une action de catégorie A de WFD Unibail-Rodamco pour une action Unibail-Rodamco.Les actions Unibail-Rodamco et les actions de catégorie A de WFD Unibail-Rodamco seront jumelées et admises conjointement aux négociations sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris. La société détiendra directement 40% du capital social de WFD Unibail-Rodamco au travers d'actions de catégorie B.Afin de protéger les intérêts des porteurs d'ORA, Unibail-Rodamco a décidé qu'à compter de la réalisation de l'acquisition le 7 juin 2018, chaque ORA sera remboursable par la livraison, au porteur d'ORA, d'actions jumelées, en lieu et place des actions Unibail-Rodamco, sur la base du ratio de remboursement alors applicable. En outre, les porteurs d'ORA recevront désormais un coupon calculé sur les distributions réalisées au titre des actions jumelées sous-jacentes.