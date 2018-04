Unibail Rodamco : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires consolidé d'Unibail-Rodamco pour le premier trimestre 2018 s'élève à 535,7 millions d’euros, soit une progression de 1,3% par rapport au premier trimestre 2017. Les revenus locatifs bruts (RLB) du pôle Centres Commerciaux se sont élevés à 375,9 millions d’euros pour le premier trimestre 2018, une hausse de +4,2% par rapport à la même période de 2017." Cette performance soutenue est due à la croissance des loyers à périmètre constant et aux livraisons de projets de développement au quatrième trimestre 2017, hausse en partie contrebalancée par l'impact des cessions de centres commerciaux non stratégiques en France (Channel Outlet Store et L'Usine Roubaix) et dans les Pays Nordiques (Eurostop Arlanda, Arninge Centrum et Eurostop Örebro) ", a commenté Unibail-Rodamco, dans son communiqué." La progression soutenue des ventes et des revenus locatifs du groupe au premier trimestre reflète la force de notre activité et de la stratégie de concentration d'Unibail-Rodamco sur des destinations de shopping exceptionnelles ", a indiqué Christophe Cuvillier, le président du directoire.