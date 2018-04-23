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Unibail Rodamco : C.A. +1,3% au T1, mais le pôle congrès-expositions pèse

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23/04/2018 | 17:57

23 avril (Reuters) - Unibail:

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2018 S'ÉLÈVE À 535,7 MLNS D'EUROS

* C.A. +1,3% AU T1 (CENTRES COMMERCIAUX +4,2% MAIS CONGRÈS-EXPOSITIONS -6,9%)

* REVENUS LOCATIFS BRUTS +2,4% AU T1 À E472,6 MLNS (MAIS -10,2% DANS LES CONGRÈS-EXPOSITIONS)

* L'ACQUISITION DE WESTFIELD CORPORATION APPROUVÉE À PLUS DE 99 % PAR LES PORTEURS D'ORNANE 2014 ET 2015 Le communiqué sur Westfield: https://bit.ly/2vC5av4 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
WESTFIELD CORP LTD 0.80%8.83 Cours en clôture.-7.69%
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CA 2018 1 885 M
EBIT 2018 1 645 M
Résultat net 2018 1 333 M
Dette 2018 15 019 M
Rendement 2018 5,86%
PER 2018 10,54
PER 2019 9,92
VE / CA 2018 18,2x
VE / CA 2019 18,5x
Capitalisation 19 368 M
Graphique UNIBAIL-RODAMCO
Durée : Période :
Unibail-Rodamco : Graphique analyse technique Unibail-Rodamco | UL | FR0000124711 | Zone bourse
Tendances analyse technique UNIBAIL-RODAMCO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 235 €
Ecart / Objectif Moyen 22%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Colin Dyer Chairman
Jean-Marie Tritant Chief Operating Officer & Member-Management Board
Jaap Lunsingh Tonckens Chief Financial Officer & Member-Management Board
Jean-Louis Laurens Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
UNIBAIL-RODAMCO-8.10%23 685
EQUINIX INC-10.41%32 171
DIGITAL REALTY TRUST-10.17%21 070
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