Unibail Rodamco : C.A. +1,3% au T1, mais le pôle congrès-expositions pèse

23 avril (Reuters) - Unibail:

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2018 S'ÉLÈVE À 535,7 MLNS D'EUROS

* C.A. +1,3% AU T1 (CENTRES COMMERCIAUX +4,2% MAIS CONGRÈS-EXPOSITIONS -6,9%)

* REVENUS LOCATIFS BRUTS +2,4% AU T1 À E472,6 MLNS (MAIS -10,2% DANS LES CONGRÈS-EXPOSITIONS)

* L'ACQUISITION DE WESTFIELD CORPORATION APPROUVÉE À PLUS DE 99 % PAR LES PORTEURS D'ORNANE 2014 ET 2015 Le communiqué sur Westfield: https://bit.ly/2vC5av4 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv WESTFIELD CORP LTD 0.80% 8.83 -7.69%