Unibail Rodamco : C.A. +1,3% au T1, mais le pôle congrès-expositions pèse

23 avril (Reuters) - Unibail:
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR LE PREMIER TRIMESTRE
2018
S'ÉLÈVE À 535,7 MLNS D'EUROS
* C.A. +1,3% AU T1 (CENTRES COMMERCIAUX +4,2% MAIS
CONGRÈS-EXPOSITIONS -6,9%)
* REVENUS LOCATIFS BRUTS +2,4% AU T1 À E472,6 MLNS (MAIS
-10,2%
DANS LES CONGRÈS-EXPOSITIONS)
* L'ACQUISITION DE WESTFIELD CORPORATION APPROUVÉE À PLUS DE
99 %
PAR LES PORTEURS D'ORNANE 2014 ET 2015
Le communiqué sur Westfield: https://bit.ly/2vC5av4
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(Rédaction de Paris)