Unibail Rodamco : Enregistrement du Securityholder Booklet par l'ASIC dans le cadre de la proposition d'acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco. Approbation de l'Opération par l'Expert Indépendant

Paris, Amsterdam, le 12 avril 2018

Communiqué de presse

Enregistrement du Securityholder Booklet par l'ASIC dans le cadre de la proposition d'acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco. Approbation de l'Opération par l'Expert Indépendant.

Westfield Corporation (« Westfield ») annonce que l'Australian Securities & Investments Commission (« ASIC ») a enregistré le Securityholder Booklet devant être adressé aux porteurs de titres Westfield dans le cadre de la proposition d'acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco SE (« Unibail-Rodamco ») annoncée le 12 décembre 2017 (« l'Opération »). Le Securityholder Booklet est joint à la communication faite par Westfield et est accessible sur le site de Westfield à l'adresse https://www.westfieldcorp.com/.

Le Securityholder Booklet contient le rapport de l'Expert Indépendant, qui indique que l'Opération sert au mieux les intérêts des porteurs de titres Westfield en l'absence d'une Offre Mieux-disante.

Les assemblées des porteurs de titres Westfield, au cours desquelles les schemes of arrangement en vue d'autoriser l'Opération seront soumis au vote, sont prévues le 24 mai 2018 à Sydney.

C'est une nouvelle avancée majeure vers la réalisation de l'Opération, faisant suite au dépôt de la documentation d'Unibail-Rodamco auprès de l'Autorité des Marchés Financiers française (AMF) et de l'autorité néerlandaise de régulation des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten ou AFM) et de l'obtention de leur visa.

Comme annoncé, l'Opération a été recommandée à l'unanimité par Conseil d'Administration de Westfield, ainsi que par le Directoire et le Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco. Elle reste soumise à l'approbation des actionnaires d'Unibail-Rodamco et des porteurs de titres Westfield, ainsi qu'à la réalisation des autres conditions habituelles décrites dans l'Implementation Agreement du 12 décembre 2017.

Des exemplaires du Document de Référence 2017, du Prospectus et du Document E peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Unibail-Rodamco, au 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, France et peuvent être téléchargés sur le site d'Unibail-Rodamco (http://www.unibail-rodamco.com) ou sur le site de l'AMF (http://www.amf-france.org). Des exemplaires du Prospectus peuvent également être obtenus gratuitement auprès de WFD Unibail-Rodamco N.V. à l'adresse Schiphol Boulevard 371 Tower H, 1118 BJ Schiphol (Haarlemmermeer), Pays Bas, et peuvent être téléchargés sur le site internet de WFD Unibail-Rodamco N.V. (http://www.wfd-unibail-rodamco-nv.com) ou sur le site internet de l'AFM (http://www.afm.nl).

Calendrier de l'Opération Westfield

L'Opération reste soumise aux conditions décrites dans l'Implementation Agreement.

Etapes réalisées

12 décembre 2017 Annonce de l'Opération 8 janvier 2018 Approbations unanimes de l'EEC et des comités d'entreprise UES d'Unibail-Rodamco 27 mars 2018 Détachement du coupon de l'acompte sur dividende d'Unibail-Rodamco 28 mars 2018 Approbation réglementaire du FIRB 28 mars 2018 Visa de l'AMF et de l'AFM sur le Prospectus

Visa de l'AMF sur le Document E 29 mars 2018 Paiement de l'acompte sur dividende d'Unibail-Rodamco 3 avril 2018 Publication de la documentation pour l'Assemblée Générale 12 avril 2018 Date de première audience devant la Cour Fédérale d'Australie

Publication du Livret des Porteurs de Titres (Securityholder Booklet)

Prochaines étapes

17 mai 2018 Assemblée Générale d'Unibail-Rodamco 24 mai 2018 Assemblée Générale de Westfield (Scheme Meetings)* 28 mai 2018 Date de détachement du coupon du solde du dividende d'Unibail-Rodamco 29 mai 2018 Date de seconde audience devant la Cour Fédérale d'Australie* 30 mai 2018 Paiement du solde du dividende d'Unibail-Rodamco 30 mai 2018 Date d'entrée en vigueur* 7 juin 2018 Date de mise en oeuvre*

*Sujet à procédure auprès des autorités de régulation australiennes

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté d'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 Md€ au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour de plus amples informations, consultez : www.unibail-rodamco.com





