Paris, Amsterdam, 17 mai 2018

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco S.E.: approbation de l'acquisition de Westfield Corporation et de toutes les autres résolutions à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 17 mai 2018

Approbation de l'Opération Westfield

L'Assemblée Générale Annuelle Mixte d'Unibail-Rodamco s'est tenue à l'Hôtel Salomon de Rothschild à Paris. Toutes les résolutions soumises à l'approbation des actionnaires ont été adoptées, y compris celles relatives à l'Opération Westfield et au jumelage des actions du Nouveau Groupe. Le titre jumelé du Nouveau Groupe, composé d'une action Unibail-Rodamco et d'une action de WFD Unibail-

Rodamdco N.V. de classe A, sera coté sur Euronext Amsterdam (marché de référence) et Euronext Paris et négocié sous une ligne de cotation unique (symbole : URW). Le titre jumelé sera également coté à la bourse de Sydney sous forme de Chess Depositary Interest.

Les résultats des votes détaillés sont disponibles sur le site Internet du Groupe ( www.unibail-rodamco.com).

Le 24 mai 2018, les porteurs de titres Westfield se réuniront pour se prononcer sur les schemes of arrangement relatifs à l'Opération Westfield.

L'Opération a été recommandée à l'unanimité par la famille Lowy et par le Conseil d'Administration de

Westfield. Le 12 avril 2018, Westfield a annoncé que l'Australian Securities & Investments Commission (« ASIC ») a enregistré le Securityholder Booklet. Ce document contient le rapport de l'Expert Indépendant, qui indique que l'Opération sert au mieux les intérêts des porteurs de titres Westfield en l'absence d'une Offre Mieux-disante.

Christophe Cuvillier, Président du Directoire d'Unibail-Rodamco a déclaré : « Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape majeure en vue de l'acquisition de Westfield, prolongement naturel de la stratégie d'Unibail-Rodamco de concentration, différenciation et innovation. Je souhaite remercier nos actionnaires pour leur soutien en faveur de l'Opération proposée, qui sera génératrice de valeur à long terme. Nous attendons avec impatience le vote des porteurs de titres de Westfield, dernière étape avant la naissance du premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination. »

Comptes annuels et dividende

Les actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2017 et le versement d'un dividende de 10,80 € par action dont :

- un acompte de 5,40 € par action versé le 29 mars 2018, dont 4,15 € issus du résultat exonéré (régime SIIC) et 1,25 € issus du résultat des activités taxables du Groupe ;

- le solde de dividende de 5,40 € par action mis en paiement aux actionnaires d'Unibail- Rodamco le 30 mai 2018, issu du résultat des activités taxables du Groupe. La date de détachement du coupon est le 28 mai 2018.

Conseil de Surveillance

Les actionnaires ont approuvé la nomination au Conseil de Surveillance de Mme Jill Granoff, et le renouvellement des mandats de Mmes Mary Harris, Sophie Stabile et Jacqueline Tammenoms Bakker, et de MM. Jean-Louis Laurens et Alec Pelmore.

Les actionnaires ont également approuvé la désignation comme membres du Conseil de Surveillance de deux anciens membres du conseil d'administration de Westfield, MM. John McFarlane et Peter

Lowy, sous réserve de la réalisation de l'Opération Westfield, en vertu de laquelle MM. Laurens et

Pelmore démissionneront du Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco et seront nommés au Conseil de Surveillance de WFD Unibail-Rodamco N.V.

Christophe Cuvillier, Président du Directoire d'Unibail-Rodamco, a déclaré : « Au nom d'Unibail-Rodamco, de son Directoire et de tous ses collaborateurs, je souhaite exprimer ma gratitude à Jean-Louis Laurens et Alec Pelmore pour leur soutien et leur expertise. Je me réjouis de travailler avec eux comme membres du Conseil de Surveillance de WFD Unibail-Rodamco N.V. »

Calendrier de l'Opération Westfield

Etapes réalisées

Annonce de l'Opération 12 décembre 2017 Approbations unanimes de l'EEC et des comités d'entreprise UES d'Unibail-Rodamco 8 janvier 2018 Approbation réglementaire du FIRB 28 mars 2018 Visa de l'AMF et de l'AFM sur le Prospectus Visa de l'AMF sur le Document E 28 mars 2018 Date de première audience devant la Cour australienne Publication du Livret des Porteurs de Titres (Securityholder Booklet) 12 avril 2018 Emission de 2 Mds€ de titres hybrides par Unibail-Rodamco 16 avril 2018 Approbation de l'Opération Westfield par 99% des porteurs d'ORNANE 2014 et 2015 23 avril 2018 Emission de 3 Mds€ d'obligations senior par Unibail-Rodamco 2 mai 2018 Approbation du Supplément au Prospectus par l'AMF et l'AFM 15 mai 2018 Admission à la cotation sur le marché ASX 16 mai 2018 Assemblée Générale d'Unibail-Rodamco 17 mai 2018

Prochaines étapes

Assemblée Générale de Westfield (Scheme Meetings)* 24 mai 2018 Date de détachement du coupon du solde du dividende d'Unibail-Rodamco 28 mai 2018 Date de seconde audience devant la Cour australienne* 29 mai 2018 Paiement du solde du dividende d'Unibail-Rodamco 30 mai 2018 Date d'entrée en vigueur* 30 mai 2018 Date de mise en œuvre* 7 juin 2018 *Sujet à procédure auprès des autorités de régulation australiennes

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations investisseurs

Maarten Otte

D : + 33 1 76 77 58 02 maarten.otte@unibail-rodamco.com

Relations presse

Nathalie Feld

D : +33 1 76 77 57 94 nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté d'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de

43,1 Md€ au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour de plus amples informations, consultez : www.unibail-rodamco.com