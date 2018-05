UNIBAIL-RODAMCO

Paris, Amsterdam, le 18 mai 2018

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco SE : Avis aux détenteurs d'ORA suite à l'Assemblée Générale Annuelle du 17 mai 2018

L'Assemblée Générale Annuelle d'Unibail-Rodamco (la « Société »), réunie le 17 mai 2018, a approuvé un dividende de 10,80 € par action au titre de l'exercice 2017 dont (i) un acompte de 5,40 € par action versé le 29 mars 2018 et (ii) le solde de 5,40 € par action qui sera versé le 30 mai 2018.

Conformément aux termes de l'émission, chaque ORA détenue donnera droit à un solde de coupon de 6,75 € mis en paiement le 30 mai 2018 (cf. la note d'opération visée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 07-152 en date du 18 mai 2007).

Les ORA seront négociées coupon détaché à compter de la date de mise en paiement du solde du coupon, soit le 30 mai 2018 (code ISIN FR0010474056).

Dans le cadre de l'acquisition de Westfield Corporation par la Société (l'« Opération »), l'Assemblée Générale Annuelle a par ailleurs approuvé la distribution en nature par la Société à ses actionnaires d'un nombre maximum de 100 598 795 actions de catégorie A de sa filiale WFD Unibail-Rodamco N.V., à raison d'une (1) action de catégorie A de WFD Unibail-Rodamco N.V. pour une (1) action Unibail-Rodamco SE.

Les actions de la Société et les actions de catégorie A de WFD Unibail-Rodamco N.V. seront jumelées (les « Actions Jumelées ») et admises conjointement aux négociations sur Euronext Amsterdam (marché de référence) et Euronext Paris. La Société détiendra directement 40% du capital social de WFD Unibail-Rodamco N.V. au travers d'actions de catégorie B.

Afin de protéger les intérêts des porteurs d'ORA, le Directoire de la Société a décidé, en application des dispositions de l'article L. 228-99, 2° du Code de commerce, qu'à compter de la réalisation de l'Opération le 7 juin 2018, chaque ORA sera remboursable par la livraison, au porteur d'ORA, d'Actions Jumelées, en lieu et place des actions Unibail-Rodamco SE, sur la base du ratio de remboursement alors applicable. Cette mesure de protection est exclusive de l'application des autres mesures prévues aux paragraphes 1° et 3° du même article. En outre, les porteurs d'ORA recevront désormais un coupon calculé sur les distributions réalisées au titre des Actions Jumelées sous-jacentes.

Le cabinet Eight Advisory, agissant en qualité d'expert indépendant mandaté par la Société, a conclu au caractère financièrement équitable de cette décision pour les porteurs d'ORA ainsi que pour les actionnaires de la Société. La version intégrale du rapport d'Eight Advisory peut être obtenue gratuitement auprès de la Société.

La Société bénéficie d'un droit de remboursement des ORA à la date de paiement du premier solde du coupon intervenant au 12ème anniversaire de la date d'émission des ORA (c'est-à-dire, en mai 2019).

En application de l'article R. 228-89 du Code de commerce, la Société conservera, à compter du 7 juin 2018, le nombre d'actions de catégorie A de WFD Unibail-Rodamco N.V. nécessaires au remboursement de toutes les ORA en circulation à cette date.

