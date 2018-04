Unibail-Rodamco : avancée dans l'acquisition de Westfield

23/04/2018 | 09:20

Unibail-Rodamco annonce que son acquisition de Westfield Corporation a été approuvée à plus de 99% par les porteurs d'ORNANE 2014 et 2015, à l'occasion de leurs assemblées générales qui se sont tenues le 20 avril.



Le groupe versera ainsi, en numéraire, à chaque porteur d'ORNANE 2014, une prime d'acceptation de 0,25% du montant nominal total des ORNANE détenues, et à chaque porteur d'ORNANE 2015, une prime d'acceptation de 3% du montant nominal total des ORNANE détenues.



Unibail-Rodamco précise que le paiement des primes d'acceptation interviendra après la réalisation de l'opération. En conséquence, les ORNANE 2014 et 2015 demeureront en circulation après la finalisation de l'opération.



