Unibail-Rodamco : chiffre d'affaires de 535,7 ME

23/04/2018 | 18:22

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 535,7 ME pour le premier trimestre 2018.



Les revenus locatifs bruts (RLB) du pôle Centres Commerciaux se sont élevés à 375,9 ME pour le premier trimestre 2018, une hausse de +4,2% par rapport à la même période de 2017.



' Cette performance soutenue est due à la croissance des loyers à périmètre constant et aux livraisons de projets de développement au quatrième trimestre 2017, hausse en partie contrebalancée par l'impact des cessions de centres commerciaux non stratégiques en France (Channel Outlet Store et L'Usine Roubaix) et dans les Pays Nordiques (Eurostop Arlanda, Arninge Centrum et Eurostop Örebro) ' explique le groupe.



Les revenus locatifs bruts du pôle Bureaux s'inscrivent à 39,1 ME, en hausse de +6,6% par rapport au premier trimestre 2017. Ceux du pôle Congrès & Expositions sont en baisse de -10,2 % à 57,6 ME.



Le chiffre d'affaires des commerçants a progressé de +3,6% à fin mars 2018 par rapport à la même période en 2017, avec une forte performance en Europe Centrale, en France, en Espagne et en Allemagne.



