Unibail-Rodamco : feu vert à une cotation sur l'ASX

17/05/2018 | 08:45

Unibail-Rodamco annonce avoir obtenu l'autorisation de l'Australian Securities Exchange en vue de son admission sur la liste officielle du marché ASX en tant que 'foreign exempt listing'. La cotation devrait débuter le 31 mai.



La cotation ASX permettra aux nouvelles actions jumelées, composées d'une action Unibail-Rodamco et d'une action WFD Unibail-Rodamco NV, d'être négociées sur le marché ASX sous forme de CHESS Depositary Interests (CDIs), sous le symbole URW.



Les CDIs seront émis dans le cadre de l'acquisition de Westfield et leur cotation est soumise à la réalisation de certaines conditions, dont l'approbation des résolutions relatives à l'opération Westfield par l'assemblée générale d'Unibail-Rodamco.



