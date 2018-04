Unibail-Rodamco : transaction hybride double tranche

18/04/2018 | 08:48

Après un roadshow la semaine dernière en Europe, Unibail-Rodamco annonce avoir émis une transaction hybride double tranche de deux milliards d'euros, première émission publique de titres hybrides par un REIT européen.



Cette émission comprend pour 1.250 millions d'euros d'hybride perpétuel Non Call 5,5 ans avec un coupon à 2,125%, ainsi que pour 750 millions d'euros d'hybride perpétuel Non Call huit ans avec un coupon à 2,875%.



Le géant de l'immobilier commercial explique que le produit de cette transaction est destiné à financer une part de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield et qu'il réduira le crédit-relais d'Unibail-Rodamco.



