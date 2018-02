UniCredit : La valeur du jour en Europe - UNICREDIT en tête du marché italien grâce à ses résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unicredit a non seulement présenté des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, mais elle a affiché sa confiance pour 2018 après une année 2017 marquée par sa remise en ordre de marche. L’action de la première banque italienne domine l’indice italien, FTSE MIB, avec une progression de 3,07% à 18 euros. Sur les trois derniers mois de l’année dernière, elle a généré un bénéfice net de 801 millions d’euros après avoir essuyé une perte de 13,6 milliards d’euros, un an plus tôt.Unicredit avait alors enregistré 13,2 milliards de charges exceptionnelles liées notamment à des dépréciations de créances douteuses. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 708 millions d'euros, à comparer avec une perte de 352 millions d'euros, un an plus tôt.Unicredit a bénéficié d'une progression de 7,4% du produit net bancaire à 4,84 milliards d'euros et d'un repli de 4,6% des coûts à 2,79 milliards d'euros.Le Directeur général, Jean Pierre Mustier, a souligné que le plan stratégique, Transform 2019, avait déjà donné des résultats tangibles. A la tête d'Unicredit depuis l'été 2016, il avait annoncé en décembre de la même année un traitement de choc : augmentation de capital géante, cession massive de créances douteuses, réductions d'effectifs…La banque italienne a fini l'année avec un ratio de fonds propres durs de 13,6% contre 7,54% au quatrième trimestre 2016. Cette franche amélioration s'explique en grande partie par l'augmentation de capital de 13 milliards réalisée l'année dernière.Forte de l'amélioration de sa situation, Unicredit versera un dividende de 0,32 euro, représentant un taux de distribution de 20%.S'agissant des perspectives, Jean Pierre Mustier a déclaré anticiper cette année des bénéfices supérieurs à ceux de 2017, selon Reuters.