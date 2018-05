UniCredit : bien orienté après des trimestriels solides

10/05/2018 | 11:09

UniCredit grimpe de 2,3% à Milan, après la publication de son meilleur premier trimestre en plus d'une décennie, soutenu par une activité commerciale qui s'est traduite par près d'un demi-million de nouveaux clients.



La banque italienne a accru son profit net de 22,6% à 1,11 milliard d'euros, un niveau supérieur de 40 à 45% au consensus selon UBS, avec un ratio coûts sur revenus abaissé de trois points à 53% et un ratio de solvabilité CET 1 'fully loaded' de 13,06%.



'Au démarrage de sa seconde année, Transform 2019 est en avance sur son calendrier et génère des résultats tangibles', indique le directeur général Jean Pierre Mustier qui confirme donc l'ensemble des objectifs de ce plan.



