Unilever : changement au conseil d'administration

07/03/2018 | 14:05

Unilever annonce qu'Ann Fudge quittera son conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale 2018, qui se tiendra les 2 et 3 mai prochains (pour les parties britannique et néerlandaise respectivement), après neuf années de services.



Aussi, il proposera la nomination, comme administratrice non-exécutive, d'Andrea Jung, qui a exercé les fonctions de directrice générale du groupe de cosmétiques américain Avon de 1999 à 2012 et a fait partie depuis de conseils d'administration d'autres groupes mondiaux.



