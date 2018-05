Unilever : lance son programme de rachats d'actions

08/05/2018 | 10:01

Unilever fait part du démarrage ce mardi de son programme de rachats d'actions annoncé le 19 avril pour un montant global de six milliards d'euros, en ligne avec son objectif du groupe d'un ratio dette nette sur EBITDA de deux fois.



Ce programme est aussi en ligne avec 'son intention de redistribuer à ses actionnaires les recettes de la cession de son activité pâtes à tartiner, à moins que n'émergent des alternatives d'acquisition davantage créatrices de valeur'.



Une première tranche du programme sera conduite jusqu'au 19 juillet au plus tard et portera sur trois milliards d'euros, montant réparti pour moitié en actions Unilever PLC et pour moitié en actions Unilever NV.



