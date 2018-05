Anaïs Lozach Analyste Le courant acheteur devrait perdurer Stratégie du 21/05/2018 | 09:15 achat En cours

Cours d'entrée : 48.095€ | Objectif : 51.5€ | Stop : 45.9€ | Potentiel : 7.08% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour Unilever (NL). La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 51.5 €. Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 49.19 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes. Recevoir les alertes Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2018 51 985 M EBIT 2018 9 503 M Résultat net 2018 6 495 M Dette 2018 19 078 M Rendement 2018 3,24% PER 2018 20,40 PER 2019 20,28 VE / CA 2018 2 679 113x VE / CA 2019 2 633 186x Capitalisation 139 272 690 Mrd Notations Surperformance© Aide Notes Fondamentales Notation globale Note Trading Note Investissement Croissance Valorisation Situation Financière Rentabilité Qualité des publications Visibilité PER Potentiel - Rendement Consensus - Révision BNA 7 jours Révision BNA 4 mois Révision BNA 1 an Révision CA 4 mois Révision CA 1 an Notes Techniques Timing Court Terme - Timing Moyen Terme - Timing Long Terme - RSI - Ecart Bollinger - Volumes Anormaux - Graphique UNILEVER (NL) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine