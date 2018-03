Union Acquisition Corp. : annonce la finalisation d'une offre publique initiale de 115 millions de dollars, avec option de surallocation

Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN.U) (la "Société") a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique initiale de 11 500 000 unités à 10,00 dollars l'unité, y compris 1 500 000 unités qui étaient sujettes à l'option de surallocation des souscripteurs. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société Company ("Action ordinaire"), un droit à recevoir un dixième (1/10) d'une Action ordinaire au moment de l'exécution d'un de regroupement initial d'entreprises, et un bon de souscription rachetable permettant au porteur d'acquérir une Action ordinaire au prix de 11,50 dollars par action. Les unités sont cotées à la Bourse de New York ("NYSE"), sous le mnémo "LTN.U". Une fois que les titres comprenant les unités auront commencé à être négociés séparément, les actions ordinaires, droits et bons de souscription devraient être cotés à la NYSE sous les symboles "LTN", "LTN RT" et "LTN WS", respectivement.

Du produit reçu de l'exécution de l'offre publique initiale et d'un placement privé simultané de bons de souscription, 116 150 000 de dollars (ou 10,10 dollars par Action ordinaire vendue dans le cadre de l'offre) ont été déposés sur un compte en fidéicommis. Un bilan vérifié de la Société en date du 2 mars 2018 reflétant la réception du produit après exécution de l'offre publique initiale et du placement privé sera inclus dans l'Annexe 99.1 d'un rapport d'états sur formulaire 8-K, qui sera déposé par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission.

Récemment créée, Union Acquisition Corp. est une société "chèque en blanc", dont l'objectif est de mettre en œuvre des opérations de fusion, échange de parts, acquisition d'actifs, achat d'actions, recapitalisation, réorganisation, et autres activités similaires de regroupement avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les efforts de la société pour identifier une activité cible prospective ne se limiteront pas à un secteur ou à une région géographique spécifique, même si la Société projette au début de concentrer ses efforts sur l'Amérique latine. La Société est dirigée par Juan Sartori, président du conseil d'administration et président et fondateur d'Union Group, et par Kyle P. Bransfield, chef de la direction de la Société et associé d'Atlantic-Pacific Capital, Inc.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc., une filiale de Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), a agi en qualité de responsable exclusif de la tenue des comptes de l'offre; CIM Securities, LLC a agi en qualité de responsable principal de l'offre et I-Bankers Securities, Inc. a agi en qualité de co-responsable de l'offre. L'offre a été faite uniquement par le biais d'un prospectus. Vous pouvez en obtenir une copie auprès de Ladenburg Thalmann & Co. Inc., 277 Park Avenue, 26th Floor, New York, NY 10172, Attn: Syndicate Department. Des exemplaires sont également disponibles sur le site de la Securities and Exchange Commission, www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation à une offre d'achat, et toute vente de titres est interdite dans les états et juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou certification, en conformité avec la législation de l'état ou de la juridiction en question.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs impliquant des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Lesdits énoncés prospectifs, y compris ceux ayant trait à l'offre publique initiale et à l'utilisation anticipée du produit afférent, sont sujet à des risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés dans la section consacrée aux facteurs de risques dans le prospectus utilisé en connexion avec l'offre publique initiale de la Société. Il ne peut être garanti que l'offre mentionnée ci-dessus sera finalisée, ou non, dans les termes décrits, ni que le produit net de l'offre sera utilisé comme indiqué. La Société rejette expressément toute obligation de diffuser publiquement des mises à jour ou révisions relatives aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué pour refléter un changement au niveau des attentes de la Société ou des événements, conditions ou circonstances sur lesquels les énoncés se basent, sauf dans les cas requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180303005037/fr/