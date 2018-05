UFF: LE PNB DU 1ER TRIMESTRE 2018 STABLE PAR RAPPORT A 2017 Informations réglementées TELECHARGER

COMMUNIQUE de Presse

PARIS, LE 14 MAI 2018

1ER TRIMESTRE 2018 : UN PNB STABLE PAR RAPPORT À 2017.

L'Union Financière de France, banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce son Produit Net Bancaire pour le 1er trimestre 2018. A 53,4 M€, le PNB est identique à celui du 1er trimestre 2017. Cette stabilité résulte d'une conjoncture très différente selon les marchés.

Ainsi, après 2 années de forte dynamique immobilière, les clients de l'UFF, forts des nouvelles dispositions fiscales, ont confirmé et renforcé leur attachement à l'assurance vie et aux unités de compte dans un marché marqué par des sursauts de volatilité.

C'est dans cet environnement de marché en demi-teintes et de nouvelles contraintes fiscales que les conseillers en gestion de patrimoine de l'UFF accompagnent les clients au jour le jour afin de les aider à tirer parti de la conjoncture et à décrypter un corpus règlementaire devenu difficile à appréhender.

PNB (en million d'euros) 2016 2017 2018 Variation 2018/2017 1er trimestre 47,5 53,4 53,4 0% -Dont commissions de placement 19,9 24,9 23,8 -4% -Dont commissions sur en-cours 28,1 28,5 29,8 5% -Dont produits nets d'intérêts et divers -0,5 0,0 -0,2 NS

311 M€ de collecte commerciale du réseau Salarié

Collecte commerciale (en million d'euros) 2016 2017 2018 Variation 2018/2017 1er trimestre 308 340 311 -9%

La collecte commerciale1 du réseau salarié est en baisse de 9% par rapport au premier trimestre 2017. Ce repli touche principalement le secteur de l'immobilier (-33% pour l'immobilier direct et les souscriptions en parts de SCPI), compte-tenu d'un effet de base exigeant et du maintien de ces actifs dans l'assiette de calcul de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), ainsi que les valeurs mobilières (-13%).

Dans ce contexte, seule l'assurance vie affiche une progression régulière (+7%) avec une part des investissements en unités de compte qui atteint 71%.

Ces chiffres n'intègrent pas la collecte commerciale issue des réseaux d'indépendants et des partenaires.

1 Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son réseau salarié, de ses réseaux d'indépendants et de ses partenariats

Des commissions de placement en baisse principalement sur l'immobilier

Les commissions de placement sont en recul de 4% par rapport au premier trimestre 2017. L'essentiel de la baisse porte sur l'immobilier direct (diminution de la facturation des lots issus de l'année précédente conjuguée à une collecte commerciale plus faible), sur les SCPI mais également sur les valeurs mobilières en lien avec la baisse de la collecte commerciale.

Les commissions sur assurance vie sont, quant à elles, en croissance de 16% et bénéficient d'un mix produit plus favorable qu'au 1er trimestre 2017.

Des commissions sur en-cours en augmentation de 5%

La collecte nette2 s'élève à 74 M€, en forte hausse par rapport au 1er trimestre 2017 (21 M€), grâce notamment à une baisse de 14% des volumes de rachats.

Les actifs administrés3 s'établissent à 12,0 Mds € au 31 mars 2018, soit une augmentation de 3% par rapport au 1er trimestre 2017 et ce malgré l'impact défavorable des variations de cours ayant marqué le 1er trimestre 2018.

Les commissions sur en-cours s'élèvent à 29,8 M€ contre 28,5 M€ au 31 mars 2017, soit une hausse de 5% en lien avec la hausse des actifs moyens administrés (+4%).

Perspectives

Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque a procédé, lors de sa séance du 5 mars 2018, à la nomination de Monsieur Julien Brami en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Paul Younès, à effet du 16 mars 2018. Dès sa nomination, Julien Brami a exprimé sa volonté « de poursuivre avec l'ensemble des équipes la transformation stratégique engagée ces dernières années et d'accélérer la croissance de l'UFF ».

A cet effet, des travaux ont été lancés afin de faire un point, à mi-parcours, sur le plan stratégique « Odyssée 2020 ». Le premier objectif sera d'accélérer le développement des projets de digitalisation des outils du coach patrimonial intégrant l'ensemble du parcours de conseil ainsi que les exigences réglementaires. Les nouveaux développements s'appuieront sur les grandes étapes franchies en 2017 en enrichissant les outils commerciaux, en développant le « selfcare » et en solidifiant le socle technique.

Les opportunités de développement de l'activité et les nouvelles perspectives stratégiques offertes par la conjoncture seront également passées en revue.

Les activités de crédit pour la clientèle particulière et de dépôts à terme pour la clientèle d'entreprises, qui font l'objet d'un pilote depuis fin 2017, pourraient être généralisées d'ici la fin de l'année 2018 en fonction de l'avancement des différents travaux préparatoires.

Prochain rendez-vous : le 27 juillet 2018 pour la publication des résultats semestriels.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de 1 500 salariés, dont plus de 1 200 dédiés au conseil.

Au 31 mars 2018, l'Union Financière de France compte 209 000 clients, dont 184 500 particuliers et 24 500 entreprises.

2 Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période

3 Investissements des clients dans des titres financiers ou en assurance vie gérés ou conseillés par le groupe UFF

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.