UTI GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTAT OPERATIONNEL DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Communiqué de presse Paris, le 15 mai 2018

Chiffre d'affaires et Résultat opérationnel du premier trimestre 2018

UTI GROUP, société de service informatique dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises du secteur tertiaire, publie ses comptes consolidés (non audités) au 31 mars 2018 qui permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En millions d'euros 2018 2017 Variation Premier Trimestre 7,19 7,38 -2,6%

Selon l'information sectorielle retenue dans les comptes consolidés (non audités), le chiffre d'affaires se décompose de la façon suivante :

En millions d'euros 31/03/2018 31/03/2017 Variation UTI GROUP 6,02 6,11 -1,5% UTI GROUP Rhône Alpes 0,61 0,62 -1,8% UTI GROUP Est 0,56 0,65 -13,7% TOTAL 7,19 7,38 -2,6%

UTI GROUP enregistre un chiffre d'affaires de 7,19 M€ contre 7,38 M€ un an plus tôt.

UTI GROUP affiche un chiffre d'affaires en légère baisse de 1,5%. Les filiales implantées en province enregistrent quant à elles une baisse de 7,9% de leur chiffre d'affaires sur ce début d'année 2018 par rapport au 1er trimestre 2017.

Ratios de rentabilité

Comptes consolidés - en millions d'euros 31/03/2018 31/03/2017 3 mois 3 mois (non audités) (non audités) Chiffre d'affaires 7,19 7,38 Résultat opérationnel courant 0,14 0,30 Taux de marge opérationnelle courante 1,9% 4,0% Résultat opérationnel 0,14 0,30

Conséquence du repli d'activité, le résultat opérationnel courant s'établit à 0,14 M€, par rapport à 0,3 M€ au 1er trimestre 2017 et le taux de marge opérationnelle courante ressort à 1,9 % du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2018 contre 4,0 % pour la même période de l'exercice précédent.

Perspectives

Malgré un début d'exercice en retrait, le Groupe anticipe, pour l'ensemble de l'exercice 2018, un retour à la croissance, accompagné d'un niveau plus normatif de sa rentabilité opérationnelle courante.

.A propos d'UTI Group .

Cotée sur le Compartiment C d'EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l'intégration des nouvelles technologies au coeur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d'édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document de référence pour l'année 2017 a été déposé à l'AMF le 26/04/2018 sous le numéro D.18-0416 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com

Contacts

Christian AUMARD

Président Directeur Général

Tél. : 01 41 49 05 10

Christian.aumard@uti-group.com



Samuel BEAUPAIN

Relations presse

Portable : 06 88 48 48 02

samuelbeaupain@reseau-edifice.com

