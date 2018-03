UTI GROUP : RESULTATS ANNUELS 2017

Communiqué de presse Paris le 30 mars 2018

Résultats annuels 2017



UTI GROUP, société de services informatiques dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises du secteur tertiaire, publie ce jour ses comptes consolidés au 31 décembre 2017 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En K€ 31/12/2017 (*) 31/12/2016 Chiffres d'affaires 28 456 28 697 Résultat opérationnel courant 200 1 382 En % du Chiffre d'Affaires 0,70% 4,80% Autres charges et produits opérationnels non courants 1 131 176 Résultat opérationnel 1 331 1 558 Coût de l'endettement financier et autres produits et charges financières -77 -84 Charges d'impôts sur résultat -176 -720 Résultat net part du groupe 1 058 709 Résultat par action (en €) 0,12 0,08

(*) : En cours de certification





Un chiffre d'affaires stable

A l'issue de l'exercice 2017, le Groupe réalise ainsi un chiffre d'affaires consolidé de 28,46 M€, stable par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2016.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'entité parisienne, qui représente 83% du chiffre d'affaires total du Groupe, a maintenu son niveau d'activité à 23,69 M€ contre 24,23 M€ en 2016. Les filiales d'UTI GROUP implantées en province ont, quant à elles, vu leur activité s'accroître de 6,6% par rapport à l'exercice précédent.

Une rentabilité impactée par des éléments non récurrents

Le résultat opérationnel courant d'UTI GROUP s'établit à 200 K€ contre 1382 K€ à l'issue de l'exercice 2016. Cette baisse s'explique par des charges non récurrentes liées à l'activité opérationnelle d'UTI GROUP pour un montant de 739 K€. Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe ressort donc à 0,7 % au 31/12/2017 contre 4,8 % au 31/12/2016.

Le résultat opérationnel intègre quant à lui un produit non courant de 1 131 K€, faisant suite à la clôture de la procédure contentieuse avec l'Administration Fiscale. Après prise en compte d'une charge d'impôt sur le résultat de -176 K€, le résultat net atteint 1 058 K€ au 31/12/2017 contre 709 K€ au 31/12/2016.

Amélioration de la situation financière

En K€ 31/12/2017 31/12/2016 % Dettes financières à long terme 277 266 Dettes financières à court terme 1 381 820 Dettes financières totales 1 658 1 086 52,7 % Capitaux propres 5 262 4 088 28,7 % Dettes financières sur capitaux propres 31,5% 26,6 %

Dans la continuité des précédents exercices, UTI GROUP a poursuivi l'amélioration de sa situation financière. A l'issue de l'exercice 2017, le niveau de dettes financières totales du Groupe est de 1 658 K€ et ses fonds propres sont en hausse de 28,7% à 5 262 K€ contre 4 088 K€ au 31 décembre 2016.

Perspectives 2018

En 2018, le Groupe anticipe un retour à la croissance, dans la continuité de la fin d'exercice 2017, accompagné d'un retour à un niveau plus normatif de sa rentabilité opérationnelle courante.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 - 15 mai 2018

A propos d'UTI Group

Cotée sur le Compartiment C d'EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l'intégration des nouvelles technologies au coeur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d'édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document de référence pour l'année 2016 a été déposé à l'AMF le 28/04/2017 sous le numéro D.17-0480 est disponible sur le site de l'AMF www.amf-France.org ainsi que sur le site de UTI GROUP http://www.uti-group.com

Contacts

Christian AUMARD Samuel Beaupain

Président Directeur Général Relations Presse

Tél. : 01 41 49 05 10 Tél : 01 80 81 50 05

Christian.aumard@uti-group.com samuelbeaupain@reseau-edifice.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UTI GROUP via Globenewswire