Alcoa chute, après un report des sanctions américaines contre Rusal

Alcoa dévissait lundi à Wall Street dans le sillage de la chute des cours de l'aluminium, le prix du métal pâtissant de la décision de l'administration américaine de repousser la date-butoir de nouvelles sanctions contre l'entreprise russe Rusal.

Vers 15H15 GMT, le titre du producteur d'aluminium et de bauxite Alcoa dégringolait de 12,46% à 52,53 dollars à la Bourse de New York.

L'action d'Alcoa avait grimpé la semaine dernière à la faveur de prévisions encourageantes pour l'ensemble de l'année et d'un bond des prix de l'aluminium sur le London Metal Exchange (LME), la principale place financière pour les métaux.

Ces derniers avaient flambé à la suite de l'annonce de sanctions américaines censées punir Moscou pour ses "attaques" contre les "démocraties occidentales" notamment et visant 38 personnes et entreprises. L'oligarque Oleg Deripaska et les actifs sous son contrôle, dont Rusal, sont concernés.

Cette mesure pourrait profiter à Alcoa dans la mesure où elle devrait "conduire à d'importantes frictions sur le marché et à une hausse des prix", avait récemment souligné Matthew Korn, analyste chez Goldman Sachs, rappelant que Rusal représente à elle seule près de 7% des capacités mondiales.

Mais le département américain du Trésor a retardé lundi l'entrée en vigueur de ces sanctions, indiquant qu'il repoussait au 23 octobre la date à laquelle il est demandé aux partenaires et investisseurs du fabricant d'aluminium russe contrôlé par l'oligarque Oleg Deripaska de cesser leurs activités avec Rusal.

Les Etats-Unis leur avaient à l'origine donné jusqu'au 5 juin pour se désengager.

Résultat: le cours du métal est tombé de 10% à Londres après l'annonce de cette décision et tombait encore vers 14H30 GMT de 7,31% à 2.288 dollars la tonne d'aluminium.

