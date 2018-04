Alcoa table sur une hausse de la demande d'aluminium, le titre bondit

New York (awp/afp) - Le producteur d'aluminium et de bauxite américain Alcoa s'attend à une hausse de la demande cette année, en raison des incertitudes sur une guerre commerciale sino-américaine et des sanctions frappant son concurrent Rusal.

La croissance de la demande globale d'aluminium devrait être de 4,5 et 5,5%, car "des incertitudes subsistent sur la chaîne d'approvisionnement du fait de multiples mesures liées au libre-échange et à des sanctions" commerciales, explique le groupe américain.

Il estime par conséquent que le déficit entre la production et la demande d'aluminium cette année sera compris entre 600.000 et 1 million de tonnes.

En janvier, Alcoa estimait que la demande allait progresser de 4,25 à 5,25% et que le déficit devait être de 300 à 700.000 tonnes.

Mais depuis des tensions commerciales sont apparues entre la Chine, principal producteur mondial d'aluminium, et les Etats-Unis, un des gros importateurs du métal. Washington a décidé début de mars d'imposer des taxes supplémentaires de 10% sur des importations d'aluminium et Pékin a annoncé des mesures de représailles.

L'administration Trump a par ailleurs imposé de nouvelles sanctions à des oligarques et des entités russes, dont la société Rusal, un des producteurs incontournables d'aluminium.

Cette décision devrait "conduire à d'importantes frictions sur le marché et à une hausse des prix", a mis en garde récemment Matthew Korn, analyste chez Goldman Sachs, rappelant que Rusal représente à elle seule près de 7% des capacités mondiales.

A Wall Street, le titre Alcoa, qui devrait être un des grands gagnants de ces changements, prenait 3,87% à 61,70 dollars vers 21H40 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

L'entreprise a par ailleurs annoncé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre achevé le 31 mars.

Le bénéfice net a certes diminué de 33,3% à 150 millions de dollars mais rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels il ressort à 77 cents contre 70 cents attendus en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 16,4% à 3,1 milliards de dollars contre 3,08 milliards anticipés.

Le groupe de Pittsburgh (est) s'est montré également optimiste pour le reste de l'année en relevant son objectif de bénéfice opérationnel ou EBITDA (avant impôts, dépréciations et amortissements). Celui-ci devrait désormais être compris entre 3,5 et 3,7 milliards de dollars contre de 2,6 à 2,8 milliards auparavant.

Alcoa ne représente plus que les seules activités dans l'aluminium et la bauxite de l'ex-Alcoa. Le groupe s'était scindé en deux entités: l'une gardant le nom Alcoa et les activités d'aluminium brut et l'autre les métaux composites, les composants de spécialité pour l'industrie aéronautique et automobile sous le nom Arconic.

afp/rp