BOURSE: Wall Street ouvre en hausse, les trimestriels focalisent l'attention

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, grâce à de nouvelles publications de résultats trimestriels de bonne facture. Vers 15h35, le Dow Jones Industrial Average grappillait 0,05%, à 24.798,4 points, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,2%, à 2.712,7 points, et le Nasdaq Composite s'adjugeait 0,2% également, à 7.293,9 points.

"Un facteur principal est actuellement à l'origine de la hausse de Wall Street, il s'agit de la très belle saison des trimestriels en cours", souligne Naeem Aslam, responsable de l'analyse de marché chez Think Markets US. "Les craintes relatives à la géopolitique et au commerce mondial "se sont nettement apaisées", ajoute-t-il, en référence aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et aux frappes occidentales en Syrie.

Les sociétés composant l'indice S&P 500 devraient publier une hausse de 17,3% de leurs bénéfices, en moyenne, au titre du premier trimestre, selon FactSet, soit leur plus forte progression depuis 2011. Les actions United Continental Holdings et CSX gagnaient ainsi 2%, à 68,8 dollars, et 5,9%, à 59,9 dollars, dans les premiers échanges, la compagnie aérienne et l'opérateur de chemins de fer ayant fait état de comptes trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes.

Le titre Morgan Stanley avançait de 1,9%, à 54,3 dollars. La banque américaine a annoncé un bénéfice net en hausse de 38% au titre du premier trimestre, une progression supérieure à la prévision des analystes et dans la lignée des résultats publiés par ses concurrentes, qui ont bénéficié de baisses d'impôts et du rebond de la volatilité sur les marché.

A l'opposé, IBM chutait de 5,3%, à 152,5 dollars, le groupe d'informatique ayant publié un résultat trimestriel meilleur que prévu mais gonflé par un avantage fiscal exceptionnel.

VMWare bondissait de 4,3%, à 137,6 dollars, après la diffusion d'informations de presse selon lesquelles l'investisseur activiste Carl Icahn aurait pris une participation dans le capital de l'éditeur de logiciels.

Au chapitre macroéconomique, les investisseurs surveilleront la publication, à 16h30 (heure de Paris), des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis, puis la publication, à 20h00, du Livre Beige de la Réserve fédérale (Fed). Le président de la Fed de New York, William Dudey, prononcera par ailleurs un discours à partir de 21h00 sur les perspectives économiques à New York. Randal Quarles, en charge de la supervision financière au sein de la banque centrale, prendra la parole à 22h15 à Washington.

-Viktor Reklaitis, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire