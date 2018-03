UNITED CONTINENTAL : affiche son optimisme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

United Continental est attendu en hausse à l'ouverture. La compagnie aérienne américaine a relevé sa prévision de chiffre d'affaires par passager par siège disponible et par mile (PRASM) pour le premier trimestre. Elle table sur une hausse comprise entre 1% et 3% de cet indicateur de référence contre une progression de nulle à +2% précédemment. Le groupe a également abaissé sa prévision de croissance de ses capacités, désormais comprise entre 3,5% et 4% contre entre 3,5% et 4,5% auparavant. La compagnie a par ailleurs confirmé son objectif de bénéfice par action 2020 entre 11 et 13 dollars.