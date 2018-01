United Airlines rassure Wall Street sur la croissance de son activité

New York (awp/afp) - United Continental, maison mère d'United Airlines, a annoncé mardi des résultats trimestriels et annuels qui ont agréablement surpris Wall Street, marqués notamment par une hausse des revenus en pleine recrudescence du trafic aérien sur fond de reprise économique mondiale.

Le bénéfice net sur l'année 2017 s'est élevé à 2,13 milliards de dollars, dont 580 millions de dollars au quatrième trimestre, une baisse de 5,8%, inférieure à ce qu'anticipait le marché.

Ces résultats se sont traduits par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,40 dollar sur le quatrième trimestre et de 6,76 dollars pour l'ensemble de l'année. Les analystes anticipaient 1,34 et 6,69 dollars respectivement.

Les regards s'attardaient toutefois sur les revenus, qui ont augmenté de 3,2% à 37,74 milliards de dollars en 2017 et de 4,3% à 9,44 milliards lors des trois derniers mois de l'année. Les attentes des marchés étaient respectivement de 37,74 milliards et de 9,42 milliards.

Le PRASM (revenu par passager par siège disponible et par mile parcouru, un des indicateurs de la rentabilité) a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre, mettant fin à deux trimestres consécutifs de recul.

United prévoyait pourtant encore en octobre que le PRASM allait baisser de l'ordre de 1 à 3% lors du dernier trimestre 2017.

Le CASM, soit le coût par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus, n'a augmenté que de 4%, bien inférieur à ce qu'attendait les analystes, malgré une hausse des salaires et de sa facture kérosène.

A Wall Street, le titre du groupe, qui a bénéficié d'une hausse des prix des billets d'avions et des réservations de dernière minute, bondissait de 2,06% à 79,58 dollars vers 21H35 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

afp/rp