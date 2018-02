Corr UPS: résultats en hausse mais problèmes de livraison au 4e trimestre

New York (awp/afp) - Le groupe de messagerie américain UPS a annoncé jeudi des résultats en hausse, mais a rencontré des problèmes d'engorgement de son système de livraison au 4e trimestre qui ont pesé sur son bénéfice et faisaient chuter son action à Wall Street.

Le titre perdait 7,06% à 118,54 dollars à l'ouverture de Wall Street.

Le bénéfice net sur les trois derniers mois de l'année a atteint 1,1 milliard de dollars, comparé à une perte de 239 millions de dollars un an plus tôt lorsque UPS avait inscrit une importante charge liée aux retraites de ses employés.

Le chiffre d'affaires a atteint 18,8 milliards de dollars, en progression de 11,2% et supérieur aux attentes du marché qui étaient de 18,2 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action est, lui, de 1,67 dollar, supérieur d'un cent aux attentes.

Mais UPS a indiqué en présentant ses résultats que son bénéfice trimestriel avait été affecté par des dépenses opérationnelles imprévues de l'ordre de 125 millions de dollars liées à une forte augmentation des achats en ligne lors de la période des fêtes qui avaient saturé son réseau de distribution.

Au total, quelque 762 millions de colis ont été livrés pendant les fêtes, "nettement plus que l'année précédente et au-dessus des prévisions", a indiqué UPS dans son communiqué.

Sur l'année, le bénéfice net a bondi de 43% à 4,91 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 65,8 milliards de dollars (+8,2%) et un bénéfice ajusté par action de 6,01 dollars.

UPS a également livré des prévisions pour l'année en cours, tablant sur un bénéfice par action compris entre 7,03 et 7,37 dollars là où les attentes sont de 7,16 dollars et des dépenses en capital de 6,5 à 7 milliards de dollars, qui seront consacrées notamment aux investissements dans de nouvelles technologies, de nouveaux avions et de chaines de tri des colis automatisées.

Le chiffre d'affaires a notamment progressé au 4T de 8,4% aux Etats-Unis à 11,8 milliards de dollars et de 13% à 3,75 milliards de dollars à l'international. Il a bondi de 21% à 3,2 milliards pour le transport de fret.

afp/rp