UPS: Résultats en hausse, poussés par l'international

New York (awp/afp) - Le groupe de messagerie américain UPS a annoncé jeudi des résultats en hausse, poussé notamment par l'international, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du marché.

UPS a souligné qu'il avait également continué à profiter d'une situation économique mondiale favorable et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice annuel.

Sur le trimestre sous revue, le bénéfice net a progressé de 15% à 1,345 milliard de dollars et le chiffre d'affaires de 10% à 17,113 milliards de dollars, supérieur aux attentes qui étaient de 16,44 milliards.

Les expéditions aux Etats-Unis ont vu leur chiffre d'affaires avancer de 7,2% et celles à l'international de 15% (8,7% hors effets de changes).

UPS a toutefois indiqué que les mauvaises conditions climatiques pendant l'hiver et des charges liées aux retraites ont amputé son bénéfice d'exploitation de l'ordre de 85 millions de dollars. Celui a, en conséquence, baissé de 6% à 1,520 milliard de dollars.

Pour le transport de marchandises et la logistique, la progression est de 16%.

Pour l'année, UPS table toujours sur un bénéfice par action compris entre 7,03 et 7,37 dollars là où les attentes sont de 7,24 dollars avec des dépenses d'investissements de l'ordre de 6,5 à 7 milliards de dollars et des liquidités se situant entre 4,5 et 5 milliards de dollars.

Suite à l'annonce de ces résultats, le titre progressait légèrement de 0,36% à 109,05 dollars dans les échanges de pré-séance à Wall Street vers 12h50 GMT.

afp/rp