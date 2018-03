UPS : déploie la technologie 'smart grid' à Londres

19/03/2018 | 11:02

UPS a fait savoir ce lundi via un communiqué qu'un consortium qu'il dirige a déployé une nouvelle technologie de chargement de batteries électriques à Londres (Grane-Bretagne). Celle-ci permet de recharger simultanément l'ensemble de la flotte de véhicules électriques (VE) sans réaménagement coûteux du réseau électrique.



'Cette annonce marque le début de la fin de la dépendance des véhicules à carburants conventionnels en permettant à UPS d'augmenter la limite actuelle du nombre de véhicules électriques de 65 camions électriques à l'ensemble des 170 camions opérant à Londres', a commenté le géant postal américain.



Cette initiative est le résultat du projet 'Smart Electric Urban Logistics (SEUL)' avec UK Power Networks et Cross River Partnership, avec un financement assuré par l'Office for Low Emission Vehicles du Royaume-Uni.



Grâce à elle, combinée aux progrès annoncés le mois dernier dans la réduction du coût des véhicules électriques, UPS estime que le coût d'acquisition et la mise en service de véhicules électriques sera dans un futur proche inférieur aux coûts équivalents pour des véhicules diesel.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.