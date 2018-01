Le bénéfice net d'United Technologies amputé par la réforme fiscale

New York (awp/afp) - Le conglomérat industriel américain United Technologies (UTC) a annoncé mercredi un bénéfice net en chute au 4e trimestre, en raison de charges comptables liées à la réforme fiscale et à son plan de restructuration, malgré un bond du chiffre d'affaires.

Hors ces éléments exceptionnels, le bénéfice est toutefois supérieur aux attentes du marché tout comme le chiffre d'affaires.

Sur le dernier trimestre de l'année, le bénéfice net a chuté de 61% à 397 millions de dollars alors que le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 15,68 milliards de dollars et même dépassé légèrement les attentes moyennes des analystes (15,36 milliards dollars). Le bénéfice ajusté par action est de 1,60 dollar, de 4 cents au-dessus des attentes.

Sur l'année, le bénéfice net recule de 10% à 4,552 milliards de dollars mais le chiffre d'affaires progresse de 4,53% à 59,837 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action est de 6,60 dollars.

La réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis en décembre a baissé le taux d'imposition maximum des sociétés de 35% à 21% mais oblige nombre d'entreprises américaines à inscrire de lourdes charges pour tenir compte de modifications comptables entrainées par certaines de ses dispositions.

"UTC a eu une très bonne fin d'année 2017", a souligné le PDG Greg Hayes cité dans le communiqué. "Les ventes, le bénéfice ajusté par action et la trésorerie sont tous au-dessus de nos estimations les plus optimistes", a-t-il affirmé.

Le groupe, qui fabrique notamment des moteurs d'avions (Pratt&Whitney), des équipements de chauffage et d'air conditionné (Carrier) et des ascenseurs (Otis) a également livré des prévisions optimistes pour le trimestre en cours avec un bénéfice par action ajusté compris entre 6,85 et 7,10 dollars et un chiffre d'affaires de 62,5 à 64 milliards de dollars. Les attentes du marché sont de 6,98 dollars et 63,1 milliards de dollars respectivement.

Le titre s'effritait toutefois légèrement dans les échanges de pré-séance à Wall Street perdant 0,81% à 134,94 dollars vers 13h35 GMT.

afp/rp