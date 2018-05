UNITED TECHNOLOGIES : feu vert (conditionnel) de la Commission européenne sur le dossier Rockwell

Données financières ($) CA 2018 64 349 M EBIT 2018 8 651 M Résultat net 2018 5 589 M Dette 2018 15 194 M Rendement 2018 2,48% PER 2018 16,92 PER 2019 15,30 VE / CA 2018 1,71x VE / CA 2019 1,62x Capitalisation 94 807 M Graphique UNITED TECHNOLOGIES CORPOR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique UNITED TECHNOLOGIES CORPOR Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 146 $ Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gregory J. Hayes Chairman, President & Chief Executive Officer Michael R. Dumais Executive Vice President-Operations & Strategy Akhil Johri Chief Financial Officer & Executive Vice President Vince Campisi Chief Information Officer & Senior VP-Digital Paul Eremenko Chief Technology Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION -7.11% 94 807 AIRBUS SE 16.78% 91 033 LOCKHEED MARTIN CORPORATION -3.92% 87 286 GENERAL DYNAMICS -3.82% 58 124 RAYTHEON 7.04% 57 760 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 0.08% 53 564