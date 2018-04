Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Urban Outfitters a annoncé le départ prochain - il sera effectif le 27 avril - de David McCreight, directeur général de sa griffe Anthropologie. Il sera remplacé par le tandem formé de Hillary Super et Andrew Carnie, respectivement présidente de la division Équipement et accessoires et président du pôle Maison, Jardin et international.