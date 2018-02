US Bancorp paie 613 mio USD pour défaillance dans la lutte antiblanchiment

Washington (awp/afp) - US Bancorp, maison mère de la 5e banque des Etats-Unis US Bank, a annoncé jeudi avoir consenti à s'acquitter d'une amende de 613 millions de dollars auprès des autorités américaines pour avoir failli dans sa lutte contre le blanchiment d'argent.

"Nous regrettons et nous avons accepté notre responsabilité dans les défaillances passées dans notre programme [antiblanchiment d'argent] AML", a déclaré Andy Cecere, le PDG de US Bank, dans un communiqué.

La justice américaine a estimé que US Bancorp, par le biais de sa filiale, avait violé le Bank Secrecy Act (loi sur le secret bancaire) en ne mettant pas en place, et ce "délibérément", un programme antiblanchiment d'argent (AML) "approprié" et en ne constituant pas, là encore de manière délibérée, un dossier concernant des activités suspectes sur des comptes de clients.

"De 2009 et jusqu'en 2014, US Bank a délibérément failli à établir un programme AML adéquat", précise un communiqué du bureau du procureur du district sud de New York.

Par ailleurs, la justice rapporte le cas d'activités suspectes sur le compte d'un client de longue date, Scott Tucker, entre octobre 2011 et novembre 2013. Celui-ci avait ouvert successivement des sociétés déclarées frauduleusement comme étant détenues et exploitées par des tribus amérindiennes.

"De 2008 à 2012, les entreprises de Tucker ont octroyé environ 5 millions de prêts à des clients à travers le pays tout en générant plus de 2 milliards de chiffre d'affaires et des centaines de millions de dollars de bénéfices", détaille le bureau du procureur. "Une grande partie de l'argent a afflué sur des comptes que Tucker avaient maintenus dans la banque" US Bank.

Scott Tucker, ancien pilote automobile, avait été condamné en octobre dernier à 16 ans et 8 mois de prison pour avoir trompé ses clients. Il prêtait de petites sommes d'argent avant de se faire rembourser moyennant des taux d'intérêt exorbitants (700%).

La maison mère de US Bank, US Bancorp, emploie 74.000 personnes et dispose d'actifs d'une valeur de 462 milliards, selon son bilan au 31 décembre 2017.

Les Etats-Unis se situent à la deuxième place du classement mondial sur le secret bancaire, souvent associé au blanchiment d'argent, à la corruption et l'évasion fiscale, avait déploré fin janvier l'organisation non-gouvernementale Tax Justice Network (TJN), en publiant son nouveau classement.

afp/al