02/05/2018 | 08:16

UV Germi fait part de la création d'une filiale à Dubaï. Dans ce contexte, le groupe de solutions de dépollution travaille d'ores et déjà avec d'importants clients des secteurs hôtelier, hospitalier et du traitement de l'eau.



'Cette étape clef de notre expansion va nous permettre de nous positionner sur de nouveaux marchés et de faciliter nos échanges avec les acteurs économiques du Moyen-Orient', précise André Bordas, fondateur et PDG.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.