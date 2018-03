VALBIOTIS : annonce la nomination du Dr Christine ROY-DUVAL au poste de Directrice du Développement et des Affaires Médicales

• Le Dr Christine ROY-DUVAL sera responsable du développement clinique des produits du portefeuille et de la stratégie de Market Access de VALBIOTIS

• L’effectif de la Société a triplé depuis juin 2017 et se compose de 30 salariés au 1er mars 2018

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans la lutte contre les maladies métaboliques, la prévention et l’innovation scientifique, annonce la nomination du Dr Christine ROY-DUVAL au poste de Directrice du Développement et des Affaires Médicales, effective depuis le 1er mars 2018.

« Nous sommes fiers d’accueillir le Dr Christine ROY-DUVAL au sein de VALBIOTIS. Experte reconnue du secteur pharmaceutique, Christine possède une solide expérience internationale en Recherche et Développement. Son parcours dans l’industrie est d’une grande valeur pour notre entreprise, dont l’ambition est de développer des produits avec un niveau de preuve clinique très élevé pour obtenir des allégations de santé fortes en Europe et en Amérique du Nord, et potentiellement un remboursement auprès des complémentaires de santé. Sa présence au sein de nos équipes sera un véritable atout pour l’atteinte de ces objectifs. Sa connaissance du domaine du diabète et des maladies cardio-métaboliques vient par ailleurs soutenir une volonté affirmée de faire aboutir des stratégies de prévention efficaces, une démarche au cœur de nos préoccupations », commente Sébastien PELTIER, CEO de VALBIOTIS.

Dans la dynamique du développement de VALBIOTIS, le Dr Christine ROY-DUVAL sera responsable des Affaires Médicales, avec comme mission principale de conduire le développement clinique des produits du portefeuille en relation avec les autorités de santé, notamment la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis). Elle sera également en charge du Market Access afin d’envisager un remboursement des produits, et notamment de VALEDIA®, par les complémentaires de santé. Elle animera enfin les relations de VALBIOTIS avec la communauté médicale et les professionnels de santé.

Le Dr Christine ROY-DUVAL commente sa nomination : « La prévention est une composante très importante de la lutte contre les maladies cardio-métaboliques dans le monde. Je suis heureuse de mettre mon expérience au service de VALBIOTIS, pour le développement d’un nouveau type de produits destinés à réduire les facteurs de risque de ces maladies. VALBIOTIS est une jeune entreprise engagée dans un projet scientifique original auquel j’adhère totalement et qui dispose des atouts nécessaires pour réussir. »

Avant de rejoindre VALBIOTIS, le Dr Christine ROY-DUVAL occupait la fonction de Directrice d’Investigation Clinique à l’international pour la division Diabète de SANOFI depuis 2011. À ce titre, elle a participé à l’obtention de l’enregistrement de deux médicaments pour traiter le diabète de type 2, notamment aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Europe.

Forte d’une expertise reconnue à l’international en Recherche et Développement, Christine apporte plus de 29 années d’expérience acquises au sein de plusieurs acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique (Synthelabo, Rhône Poulenc-Rorer, Aventis Pharma, SANOFI) où elle a occupé plusieurs postes d’encadrement et de leadership. Sa connaissance pointue des processus de développement de médicaments, de la recherche aux autorisations de mise sur le marché, associée à 10 années de spécialisation en Développement Clinique dans le domaine du diabète et des maladies métaboliques, seront des atouts majeurs pour le développement de VALBIOTIS et la commercialisation des différents produits du portefeuille.

Christine ROY-DUVAL est Docteure en médecine de la faculté de médecine de Paris V et a obtenu un PhD à l’Université de Paris XI ainsi qu’un diplôme en diététique et nutrition à la faculté de Pharmacie de Paris V. Elle a publié dans des revues internationales dont Diabetes Care, en collaboration avec des leaders d’opinion internationaux en diabétologie et est auteure de communications scientifiques dans des congrès internationaux, dont l’EASD1 et l’ADA2. Christine ROY-DUVAL a continué à pratiquer la médecine parallèlement à son activité dans l’industrie.

Un effectif triplé depuis l’Introduction en bourse, fortement orienté vers la R&D, qui respecte une parfaite parité

Le recrutement du Dr Christine ROY-DUVAL porte à 30 le nombre de salariés à temps plein de la Société. Cet effort important de renforcement et de structuration des équipes depuis le mois de juin 2017 a principalement concerné la Recherche et Développement, qui représente aujourd’hui 72% de l’effectif global. L’entreprise compte désormais un Docteur en médecine, 8 titulaires d’un Doctorat de 3ème cycle en sciences et 2 doctorants.

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans la lutte contre les maladies métaboliques, la prévention et l’innovation scientifique. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardio-vasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, la Société a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont notamment l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la Société a ouvert un établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER).

