VALBIOTIS : nomme une ex-SANOFI comme Directrice du développement et des affaires médicales

Valbiotis, entreprise française de Recherche & Développement engagée dans la lutte contre les maladies métaboliques, la prévention et l’innovation scientifique, annonce la nomination du Dr Christine Roy-Duval au poste de Directrice du développement et des affaires médicales, effective depuis le 1er mars 2018. Elle aura comme mission principale de conduire le développement clinique des produits du portefeuille en relation avec les autorités de santé, notamment la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).Elle sera également en charge du Market Access afin d'envisager un remboursement des produits, et notamment de Valedia, par les complémentaires de santé. Elle animera enfin les relations de Valbiotis avec la communauté médicale et les professionnels de santé.Avant de rejoindre Valbiotis, le Dr Christine Roy-Duval occupait la fonction de Directrice d'Investigation Clinique à l'international pour la division Diabète de Sanofi depuis 2011. À ce titre, elle a participé à l'obtention de l'enregistrement de deux médicaments pour traiter le diabète de type 2, notamment aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Europe.