VALBIOTIS : obtient un brevet pour Valedia aux Etats-Unis

Valbiotis, société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l'accompagnement nutritionnel des patients, annonce avoir reçu la décision de délivrance émise par l'Office américain des brevets (USPTO) pour son brevet Totum-63 "Compositions et méthodes pour agir sur le métabolisme glucidique et lipidique". Ce brevet protège directement Valedia aux États-Unis ainsi que deux autres produits du portefeuille de Valbiotis.Ce brevet, co-développé avec l'Université de La Rochelle, le CNRS et l'Université Clermont-Auvergne, protège le principe actif Totum-63 en tant que tel ainsi que son utilisation dans un produit alimentaire, un complément santé ou une composition pharmaceutique, pour prévenir et/ou traiter les dérèglements du métabolisme glucidique et/ou lipidique chez l'Homme ou l'animal, via son mode d'action synergique.Par ailleurs, Valbiotis indique que son portefeuille compte 5 produits en cours de développement, dont 4 sont positionnés sur la réduction des facteurs de risque des maladies cardio-métaboliques.