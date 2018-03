VALEO : de nouveau premier déposant de brevets en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour la deuxième année consécutive, Valeo arrive en tête du palmarès 2017 de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avec 1 110 brevets publiés en 2017 (contre 994 en 2016), confortant sa place d’entreprise la plus innovante de France. Cette arrivée en tête du classement de l’INPI illustre l’importance de l’innovation dans la stratégie de l’équipementier automobile, en particulier dans le domaine de la réduction des émissions de CO2 et de la conduite intuitive.Pour la deuxième année consécutive, Valeo s'est également classée comme la première entreprise française déposante de brevets à l'Office Européen des Brevets (OEB), avec 770 brevets déposés en 2017, classement dont elle intègre pour la première fois le Top 20.En 2017, l'effort de R&D de Valeo s'est élevé à 1,895 milliard d'euros, soit près de 12% du chiffre d'affaires première monte du groupe. Par ailleurs, Valeo compte 38 centres de Recherche & Développement (R&D) à travers le monde et quelques 20 000 ingénieurs R&D parmi ses 111 000 collaborateurs.Dans son communiqué, Valeo précise que ses produits innovants, c'est-à-dire qui n'existaient pas 3 ans auparavant, représentent 50% des prises de commandes en 2017.