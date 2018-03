Valeo : Dépôt du Document de Référence 2017

Paris, le 30 mars 2018 - Valeo annonce avoir déposé le 29 mars 2018 son Document de référence 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.18-0208.

Le Document de référence 2017 inclut notamment le rapport financier annuel, le rapport intégré, le rapport de gestion du Conseil d'administration, le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, le rapport sur le développement durable ainsi que le dispositif du programme de rachat d'actions de la Société.

Le Document de référence 2017, disponible en versions française et anglaise, est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé sur l'espace « Investisseurs & actionnaires » du site internet de la Société (www.valeo.com), rubrique « Informations réglementées » ou rubrique « Publications & Présentations ». Il est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 18,6 milliards d'euros et a consacré 12 % de son chiffre d'affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2017, 111 600 collaborateurs dans 33 pays, dans 184 sites de production, 20 centres de recherche, 35 centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie de l'indice CAC 40.





