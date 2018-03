Valeo : Rachat d'actions pour couvrir les plans d'options d'achat d'actions, d'actions de performance et l'attribution d'actions aux salariés

Rachat d'actions pour couvrir les plans d'options d'achat d'actions, d'actions de performance et l'attribution d'actions aux salariés

Paris, le 7 mars 2018 - La société Valeo a sollicité l'assistance d'un Prestataire de Services d'Investissement pour les besoins de la réalisation de certains objectifs de son Programme de Rachat d'Actions tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23 mai 2017.

Aux termes du Contrat conclu en date du 7 mars 2018, il est convenu entre les parties que le Prestataire de Services d'Investissement vendra à Valeo qui s'oblige à les acquérir, au plus tard à l'échéance du 29 mai 2018, une certaine quantité d'actions Valeo, dans la limite de 100 millions d'euros. Le cours moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés pendant toute la durée de la convention. Ce cours moyen ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 100 Euros tel qu'arrêté par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23 mai 2017. Ces actions seront intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'options d'achat d'actions, d'actions de performance, l'attribution d'actions aux salariés et la mise en oeuvre de tout plan d'épargne entreprise.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 18,6 milliards d'euros et a consacré 12 % de son chiffre d'affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2017, 111 600 collaborateurs dans 33 pays, dans 184 sites de production, 20 centres de recherche, 35 centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact 06 21 47 88 69 | 06 81 73 83 41 | 07 64 56 85 48 press-contact.mailbox@valeo.com www.valeo.com

valeo@relations-investisseurs.com





