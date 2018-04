Valeo : Un lien de confiance à reconstruire

Petite déception pour Valeo qui a annoncé hier ses chiffres de croissance du premier trimestre 2018 : le chiffre d’affaires s’élève à 4,9 milliards d’euros, soit une progression de 3%,dont 1% à périmètre et taux de change constants. Les analystes tablaient quant à eux sur une augmentation plus optimiste de 4%. Le cours de l’action en a fortement pâti à l'ouverture en cédant 3%, avant de repartir en territoire positif.



Des difficultés conjoncturelles



Cet écart provient essentiellement de la montée en puissance de l’euro par rapport aux autres devises, puisqu’elle est responsable d’une chute de 5,4% de la croissance de ce trimestre. Le chiffre d’affaires a également été impacté par la baisse des ventes du constructeur Hyundai en Chine, ainsi que par le repli du marché américain.





Comparaison entre l'action Valeo et l'Euro Stoxx du secteur automobile sur 10 ans et sur 1 an