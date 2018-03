Valeo : de nouveau premier déposant de brevets en France

28/03/2018 | 09:09

Pour la deuxième année consécutive, Valeo peut se prévaloir d'être le premier déposant de brevets en France, avec 1.100 enregistrements en 2017 après 994 l'année précédente, selon le palmarès établi par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).



'Cette arrivée en tête du classement de l'INPI illustre l'importance de l'innovation dans la stratégie du groupe, en particulier dans le domaine de la réduction des émissions de CO2 et de la conduite intuitive', commente l'équipementier automobile hexagonal.



Valeo indique qu'il était aussi, en 2017, le premier déposant français auprès de l'Office européen des brevets (OEB), avec 770 enregistrements, ce qui le classe 'pour la première fois dans le Top 20'.



Pour mémoire, l'effort de R&D de Valeo a atteint près de 1,9 milliard d'euros l'an dernier, soit non loin de 12% du CA.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.